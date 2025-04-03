Форвардные контракты сыграют в защите

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину расширить применение практики форвардных контрактов на планшеты, ноутбуки, серверы и другую вычислительную технику, проработать вопрос запуска программы льготного лизинга для заказчиков российской электроники, а также ограничить параллельный импорт некоторой продукции. Участники рынка считают, что такие меры поддержки потребовались из-за сокращения государственного финансирования отечественных производителей электроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство серверного оборудования

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Производство серверного оборудования

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с поручениями первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова от 2 февраля министерствам — Минцифры, Минпромторгу и Минфину — до 6 июня расширить применение практики форвардных контрактов на российскую гражданскую электронику, а также проработать вопрос запуска программы льготного лизинга для заказчиков российской электроники. Минпромторгу дополнительно было поручено представить предложения по исключению из списка на параллельный импорт части продукции, которая производится в РФ. Собеседник “Ъ”, близкий к правительству, добавил, что среди электроники на исключение из списка параллельного импорта обсуждаются американские Dell и HP.

Форвардный контракт — договор между производителем и заказчиком, который фиксирует условия какой-либо сделки в будущем. По нему покупатель обязуется приобрести, а поставщик произвести и продать по оговоренным цене, сроку и объему товар.

В Минфине перенаправили запрос в Минпромторг и Минцифры. В аппарате Дениса Мантурова подтвердили факт поручения. В Минцифры “Ъ” сообщили, что министерство совместно с другими ведомствами и отраслью прорабатывают поручения. «Мы направили запросы крупнейшим игрокам рынка о их потребности в отечественных планшетах, ноутбуках, серверах, СХД и др. и о готовности к заключению форвардных контрактов»,— пояснили в Минцифры, добавляя, что в настоящий момент ожидают ответов от компаний по необходимой номенклатуре товаров. Министерство также направило запрос в российские банки об их готовности участвовать в лизинге отечественной радиоэлектронной продукции: «По итогам будет составлена потребность в форвардных контрактах и условиях лизинга». Возможность ограничения ввоза в РФ иностранной техники там не прокомментировали.

В Минпромторге добавили, что успешная реализация форвардных контактов позволит повысить конкурентоспособность российской продукции и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках.

Объем рынка российской электроники в 2023 году достиг 2,63 трлн руб., сообщали «Ведомости». Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Микроэлектроника 2024» заявил, что за четыре года из бюджета было выделено свыше 430 млрд руб. на поддержку отрасли (см. “Ъ” от 24 сентября).

Как уже сообщал “Ъ”, на совещании в Совете федерации 25 марта глава АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.) Светлана Легостаева представила предложение со стороны государства ограничить параллельный импорт потребительской электроники иностранных вендоров. К сокращению списка электроники на параллельный импорт необходимо «подходить радикально», считает представитель производителя электроники Fplus, добавляя, что Fplus поддерживает все изложенные Денисом Мантуровым инициативы. По оценке Fplus, данные меры позволят стабилизировать ситуацию на легальном рынке как для производителей, так и для поставщиков продукции.

С этим соглашается заместитель президента—председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов: «Производители в таком случае могут обеспечить текущий и будущий спрос, а покупатели — зафиксировать стоимость, сроки и технические характеристики устройств». Однако, отмечает он, на российском рынке вычислительной техники (ноутбуков, серверов, ПК) уже сформирована конкуренция среди российских производителей по сниженным по сравнению с 2022 годом ценам, и в таких сегментах «Ростелеком» на данный момент закрывает потребности через текущие закупки.

Однако, по мнению директора ассоциации разработчиков и производителей электроники АРПЭ (входят «Кремний-Эл», Т1 и др.) Ивана Покровского, решения о форвардных контрактах и лизинге принимаются на фоне сокращения объема государственной инвестиционной поддержки производителей электроники. По его словам, новые конкурсы на поддержку НИОКР гражданского электронного оборудования по 109-му постановлению правительства РФ не проводятся уже больше года. «Сокращается финансирование НИОКР микросхем и средств производства, и правительство переносит финансирование проектов с государственного бюджета на заказчиков, а также на банковские кредиты»,— говорит он, добавляя, что предлагаемые инструменты могут поддержать производство электроники только краткосрочно.

Тимофей Корнев