Кинокритика Екатерину Барабаш отправили под домашний арест

Дорогомиловский районный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш, сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О задержании Екатерины Барабаш ранее сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Как заявили в ведомстве, она полностью признала вину. По статье о фейках об армии ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Екатерина Барабаш публиковала посты о военных действиях на Украине на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), написал в соцсети ее сын Юрий. По его словам, дело возбуждено на основании четырех сообщений, три из которых удалены.

Екатерина Барабаш пишет в издании Republic (объявлено Минюстом иностранным агентом), также публиковалась в российском Forbes. Она — дочь литературоведа Юрия Барабаша, который работал первым заместителем главреда «Литературной газеты».