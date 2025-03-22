Организаторы «Интервидения»: певец от России еще не определен

В России еще не определились с тем, кто будет представлять страну на «Интервидении», сказала директор департамента маркетинга и коммуникаций международного конкурса Анастасия Григорьева. Имя артиста будет объявлено позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Он точно не определен, и мы позже официально анонсируем, конечно же, кто это будет»,— сказала «РИА Новости» госпожа Григорьева.

Таким образом в «Интервидении» не подтвердили информацию ТАСС о том, что выступать под флагом России будет певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

«Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года в Москве и Подмосковье. Указ о проведении конкурса в феврале подписал президент Владимир Путин. «Интервидение» — это аналог «Евровидения». Наблюдательный совет, который утвердит концепцию конкурса и его результаты, возглавил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Подробности — в материале «Ъ» «Песня на низком старте».