Петербургского маньяка Вороненко признали виновным еще в двух убийствах

Суд признал серийного убийцу Дмитро Вороненко виновным в расправе над женщиной и ребенком в 2005 и 2006 годах соответственно, сообщает пресс-служба городского следственного управления СКР.

По данным следствия и суда, двадцать лет назад, 11 ноября, Вороненко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился на проспекте Ветеранов с 28-летней петербурженкой и предложил ей прогуляться по Полежаевскому парку. В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник задушил девушку руками и колготками. Затем он спрятал тело в близлежащей канаве, закидав его ветками. Телефон жертвы он забрал с собой.

Спустя год, 26 сентября, Вороненко напал сзади на 12-летнюю школьницу рядом с каналом в Угольной гавани. Затем в бессознательном состоянии оттащил в кусты. Там маньяк сдавил шею девочки ремнем, после чего изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.

«Петербургский душитель» уже был осужден на пожизненный срок в 2008 году, в 2023 году он написал явки с повинной. На основании данных показаний следователи провели судебные экспертизы, допросили ряд свидетелей и потерпевших, провели опознания.

К пожизненному сроку Вороненко добавились 18 лет колонии особого режима. Теперь счету маньяка шесть убийств и пять изнасилований. Свой срок он продолжит отбывать в одной из самых строгих колоний России — «Полярной сове» в ЯНАО.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге задержали подозреваемых в заказном убийстве ради квартиры в центре.

Андрей Маркелов