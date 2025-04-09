В Петербурге задержали подозреваемых в заказном убийстве ради квартиры в центре

В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в организации заказного убийства ради квартиры на улице Марата. Об этом сообщили в городском управлении СКР.

По данным следствия, фигуранты решили убить знакомых и завладеть их деньгами и квартирой в центре. Для этого они нашли исполнителя, который и «сдал» преступников — он сообщил о планах злоумышленников в правоохранительные органы и согласился участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях.

Подозреваемые планировали приехать к жертвам, чтобы подмешать им в пищу и напитки снотворное, похитить деньги и документы на квартиру, а самих потерпевших вывезти в поселок Лисий Нос, убить и скрыть тела.

Организаторы преступления были задержаны 8 апреля: один — со снотворным и оружием при входе в дом потерпевших, а другой — в Приморском районе, где ожидал сообщников.

Подозреваемых доставили к следователю, в ближайшее время им предъявят обвинения. По факту планировавшегося преступления возбуждено уголовное дело о приготовлении к организации убийства по найму (ч.1 ст.30, п. «а,з», ч.2 ст. 105 УК).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге арестовали предполагаемых заказчика и исполнителя убийства предпринимателя Эльчина Аликберова, которое было совершено 14 лет назад.

Артемий Чулков