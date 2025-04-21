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Бывшего депутата Курской области Максима Васильева арестовали на два месяца

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 19 июня) бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. Его обвиняют в хищении средств, выделенных на строительство укреплений в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Максим Васильев

Максим Васильев

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Максим Васильев

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

На взятии под стражу Максима Васильева настаивало обвинение. Защита просила назначить ему домашний арест. Экс-чиновник в ходе заседания заявил о готовности сотрудничать со следствием. По его словам, он частично признал вину потому, что «формулировки обвинения не совсем устроили». При этом фигурант заявил, что не заключал сделки со следствием и не давал показания на бывшего главу региона Алексея Смирнова, как ранее сообщалось в СМИ.

Максима Васильева задержали 20 апреля. Днем ранее Курская областная дума прекратила его полномочия на основании письменного заявления. 15 и 16 апреля также задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. По версии следствия, они похитили не менее 1 млрд руб., выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».

Никита Черненко

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