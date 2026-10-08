Китай за 15 лет в 10 раз нарастил вложения в мировые институты развития
08.10.2026, 14:51
Центр глобального развития (CGD) — американская некоммерческая исследовательская организация — опубликовал доклад, из которого следует, что с 2010 года Китай примерно в десять раз увеличил вложения в многосторонние институты развития. В их число CGD включает международные банки развития, целевые фонды соответствующей направленности и ориентированные на развитие институты ООН. По подсчетам CGD, вложения КНР в такие институты выросли с примерно $260 млн в 2010-м до $3,02 млрд в 2024 году.
Основная часть этой суммы — выплаты Китая в организации ООН: туда он в 2024-м направил около $2,5 млрд. При этом, по словам одного из авторов доклада Иэна Митчелла, лишь 11% вложений Китая в организации ООН являются добровольными — против 70% для США. По его мнению, это отражает стратегические приоритеты КНР. Кроме того, по оценке авторов доклада, хотя КНР и нарастила вложения в организации, связанные с ООН, в том числе во Всемирную организацию здравоохранения, этот рост не перекрывает сумм, недополученных ими из-за существенного снижения финансирования со стороны США в последнее время.
«Это большой шаг в сравнении с тем, что было 15 лет назад, но это все еще крошечная доля экономики Китая»,— охарактеризовал вложения КНР господин Митчелл. CGD отмечает, что влияние Китая в международных организациях такого рода пока что отстает от его экономической мощи.