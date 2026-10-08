Китай за 15 лет в 10 раз нарастил вложения в мировые институты развития

Основная часть этой суммы — выплаты Китая в организации ООН: туда он в 2024-м направил около $2,5 млрд. При этом, по словам одного из авторов доклада Иэна Митчелла, лишь 11% вложений Китая в организации ООН являются добровольными — против 70% для США. По его мнению, это отражает стратегические приоритеты КНР. Кроме того, по оценке авторов доклада, хотя КНР и нарастила вложения в организации, связанные с ООН, в том числе во Всемирную организацию здравоохранения, этот рост не перекрывает сумм, недополученных ими из-за существенного снижения финансирования со стороны США в последнее время.