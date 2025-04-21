Фонтаны Екатеринбурга начнут работу 1 мая

Сезон фонтанов в Екатеринбурге стартует 1 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свою работу начнут все городские фонтаны, в том числе «Шар» на набережной у Театра Драмы, фонтан у памятника Александра Попова, «Каменный цветок» на площади Труда, фонтан в сквере за Театром оперы и балета, у «Черного Тюльпана», на улице Вайнера, на бульваре Архитектора Малахова и в Дендропарке.

В Историческом сквере фонтан должны были смонтировать до 8 мая, однако специалисты пообещали выполнить работы в ускоренном режиме и запустить его 1 мая.

Запуску фонтанов предшествует расконсервация, ревизия, настройка оборудования и чистка чаш. Специалисты МБУ «ВОИС» будут ежедневно проводить технические работы.

Ранее сообщалось, что светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга будет подготовлен к запуску 9 мая.

Полина Щуцкая