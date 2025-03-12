Фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга запустят 9 мая
Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга будет подготовлен к запуску 9 мая, следует из информации на сайте «Госзакупки».
Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Власти города объявили поиск подрядчика, который будет настраивать и обслуживать фонтан в течение сезона с 9 мая по 20 сентября. Сумма контракта составляет 9,6 млн руб., аукцион пройдет с 12 по 20 марта.
Подрядчик будет обязан еженедельно обслуживать фонтан, содержать его в чистоте и следить за сохранностью. Демонтаж объекта должен быть произведен в течение месяца после закрытия сезона.