Судан может отправить на ПМЭФ-2025 делегацию на уровне министров
Судан может отправить на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Российскую энергетическую неделю (РЭН) делегацию на уровне министров. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Республики в Москве Мохаммед Сиррадж.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Господин Сиррадж в разговоре с информагентством отметил, что ожидаются «важные визиты». Они «возможны» в рамках ПМЭФ-2025 или РЭН, рассказал посол.
Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2025 году будет проходить в Северной столице в период с 18 по 21 июня.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Росконгресс» не исключает участие бизнеса из «недружественных» стран в ПМЭФ-2025.