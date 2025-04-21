Судан может отправить на ПМЭФ-2025 делегацию на уровне министров

Судан может отправить на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Российскую энергетическую неделю (РЭН) делегацию на уровне министров. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Республики в Москве Мохаммед Сиррадж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Сиррадж в разговоре с информагентством отметил, что ожидаются «важные визиты». Они «возможны» в рамках ПМЭФ-2025 или РЭН, рассказал посол.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2025 году будет проходить в Северной столице в период с 18 по 21 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Росконгресс» не исключает участие бизнеса из «недружественных» стран в ПМЭФ-2025.

Дарья Астанина