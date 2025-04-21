Песков: членство Украины в НАТО представляло бы угрозу интересам России

Заявления властей США, исключающих вступление Украины в НАТО, совпадают с позицией России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что членство Украины в Североатлантическом альянсе представляло бы угрозу интересам РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Северо-атлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент Путин»,— сказал господин Песков журналистам.

Как писал Bloomberg, на прошлой неделе американские чиновники представили европейским союзникам в Париже план урегулирования конфликта, предполагающий отказ Украины от вступления в НАТО. Изначально Киев настаивал на членстве в Североатлантическом альянсе в качестве гарантии безопасности после завершения боевых действий. Теперь союзники рассматривают альтернативные варианты поддержки.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

Лусине Баласян