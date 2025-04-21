В Челябинске снова планируют реконструировать бассейн «Электрометаллург»

Государственное автономное учреждение Челябинской области «Бассейн „Строитель“» объявило аукцион на разработку проекта реконструкции бассейна «Электрометаллург». Начальная цена контракта составляет 14,6 млн руб., указано на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо провести инженерно-геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания, разработать сам проект обновления здания по плану заказчика и содействовать в прохождении государственной экспертизы. В реконструированном учреждении будет три ванны — большая вместимостью 96 человек и длиной 50 м, средняя и малая — каждая на 24 персоны и длиной 25 м и 18 м соответственно. Вместимость трибун должна составлять 400 человек, фитнес-зала и спортзала — 315 и 580 посетителей в сутки. Также проект должен включать модернизацию и создание технических помещений, организацию магазина спортивных товаров в центре холла, лифты для маломобильных граждан, спортсменов и сотрудников, пристрой на юго-западном углу здания. Срок окончания разработки проекта — конец декабря 2025 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 апреля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бассейн «Электрометаллург» не работает уже более трех лет. В конце 2021 года владевший учреждением Челябинский электрометаллургический комбинат объявил о модернизации здания из-за ветхости несущих конструкций и кровли. Изначально ремонт планировалось завершить летом 2024 года. В феврале прошлого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об истребовании в пользу государства из незаконного владения супругов Юрия и Людмилы Антиповых и их АО «Эталон» акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов», и АО «Кузнецкие ферросплавы». Истец смог доказать, что приватизация предприятий в 1990-х годах проведена незаконно. ЧЭМК перешел в собственность государства, бассейн «Электрометаллург» в декабре 2024 года по договору дарения — к правительству Челябинской области.

Виталина Ярховска