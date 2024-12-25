На ЧЭМК прокомментировали передачу Торгового центра властям Челябинской области

Руководство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) объяснило обстоятельства передачи Торгового центра и бассейна «Электрометаллург» в собственность регионального правительства. В декабре оформлен и подписан договор дарения объектов, сообщает пресс-служба ЧЭМК.

Передача имущества поможет развитию торгово-развлекательной инфраструктуры региона, считают на ЧЭМК.

«С нашей стороны передача столь значимых объектов в собственность области — это добровольный шаг, направленный на развитие торгово-развлекательной инфраструктуры южноуральской столицы и повышение доступности занятий спортом ее населением. Хотел бы выразить слова признательности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, без личного постоянного вовлечения и участия которого реализация этого проекта была бы куда более сложной», — прокомментировал подписанный договор генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко.

Как отмечает пресс-служба завода, Торговый центр является уникальным для своего времени не только по советским, но и по мировым меркам зданием, открытым в 1975 году. Комплекс позиционировался как универмаг полного ассортимента, здесь продавали практически все — от продуктов, одежды и обуви до крупногабаритной техники и ковров. В 1992 году гипермаркет перешел в частную собственность, а в начале 2024 года — в собственность государства, поскольку являлся филиалом национализированного предприятия «Кузнецкие ферросплавы» (находится под управлением ЧЭМК). Объект планируют использовать в качестве общественно-выставочного пространства.

Возведенный в 1967 году бассейн «Электрометаллург» был построен по олимпийскому стандарту с дистанцией дорожки в 50 м. Там проходили занятия по плаванию, водному поло, синхронному плаванию и спортивной гимнастике.

Виталина Ярховска