Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам

Банк Уралсиб проанализировал статистику покупок по картам клиентов и выяснил, какие категории занимают лидирующие места среди самых частых трат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Лидер рейтинга — покупки в супермаркетах, на долю приходится 37% всех покупок за 2024 год. При этом, если учитывать покупки в продовольственных магазинах самых разных категорий, то в целом траты в них составляют практически половину стоимости всех сделанных за год покупок по картам.

Следующую после продовольственных магазинов строчку заняли траты в категории «Фастфуд» — на «быструю еду» клиенты потратили порядка 9% от годового объема покупок по своим картам. Далее среди наиболее частых категорий расходов идут: городской общественный транспорт — 5%, аптеки — 4%, АЗС — 3%, такси — 2%, алкоголь — 2%, общепит и рестораны — 2%.

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