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14 июня, пятница
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Краснодар. Кубань, Адыгея
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Главные анонсы 14 июня
13/06
В трех районах Кубани начали подсчитывать ущерб от выпавшего града
13/06
На Кубани откроется Центр экологического просвещения
13/06
Сотрудник колонии на Кубани подозревается в передаче денег заключенным
13/06
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев отправится в колонию на 1 год и 5 месяцев
13/06
На агрофирме «Нива» в Гулькевичском районе введено наблюдение
13/06
Тепло на Кубани может дорожать из-за отсутствия учета газа на котельных
13/06
В Анапе повысится стоимость проезда в автобусах
13/06
Автодор построит дорожную развязку на въезде в Кабардинку
13/06
Средняя сумма кредитов малому и среднему бизнесу на Кубани увеличилась в четыре раза
13/06
ВДЦ «Смена» в Сукко и «Орленок» в Туапсинском районе передали правительству России
13/06
К сентябрю в Краснодаре отремонтируют сквер «Офицерский»
13/06
Принятый за Сергея Цапка в Сочи мужчина находится в розыске за кражу
13/06
«Агрохолдинг им. Ткачева» снова терпит миллиардные убытки
13/06
На Кубани трех молодых девушек подозревают в организации нелегального казино
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Банк выступил генеральным партнером Международного зернового раунда
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(обновлено: 13.06.2019)
Пресс-релизы банка «Уралсиб»
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Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C Direct Bank»
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.
Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2019 года получил прибыль 4,7 млрд рублей по РСБУ
Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 1-й квартал 2019 года составила 4,7 млрд рублей, по сравнению с 3,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для новых клиентов, открывших именную или неименную карту Mastercard «Копилка» Paypass.
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»
Банк УРАЛСИБ и Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают клиентам программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум». Приобрести полис можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самым выгодным онлайн-обслуживанием для малого бизнеса
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования
Банк УРАЛСИБ принял участие в мероприятии «ОПОРЫ РОССИИ», посвященном реализации национального проекта по развитию предпринимательства
21 марта в Москве прошло Всероссийское совещание, посвященное обсуждению механизмов реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства, организованное Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Банк УРАЛСИБ выступил официальным партнером мероприятия
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный платежный сервис
Samsung Pay для карт «Мир»
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
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Как Абрау-Дюрсо открыло курортный сезон – 2019
На набережной озера прошли экстремальные гонки и мастер-классы
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«КарнавалЛето» в Сочи дал старт курортному сезону
25 и 26 мая в олимпийской столице 2,5 тыс. человек прошли шествием от цирка к площади Зимнего театра
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Прокатиться на болиде
Росгонки провели презентацию новых услуг на сочинском автодроме
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По горному склону в бикини
В Сочи на курорте «Роза хутор» прошел высокогорный карнавал BoogelWoogel
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Проигрыш на чужом поле
«Краснодар» проиграл «Ростову»
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10 000 бабочек на «Солнечном острове»
Фоторепортаж с благотворительного фестиваля в Краснодаре
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По главной улице на байке
В Краснодаре прошла международная мотовыставка ЮМЭКС 2018
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Приворотный спорт
10 декабря - Всемирный день футбола
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Кубани нужна площадка для обсуждения проблем ЖКХ
В Краснодаре обсудили самые актуальные проблемы жилищно-коммунальной сферы региона
МТС подготовила города Кубани к внедрению умных технологий
В зоне действия сети не только региональные столицы или крупные курорты - Краснодар, Майкоп, Сочи, Анапа…
пресс-релиз
Банк УРАЛСИБ
Банк запустил акцию "Скидка 30% на онлайн переводы Western Union"
Делегация из ОАЭ в "Красной Поляне"
Доля иностранного туристического потока увеличится до 25%
Красная Поляна
Посещаемость растет в межсезонье
Пора в кино!
В Краснодаре пройдет фестиваль австрийского кино
Банк ОТКРЫТИЕ
Банк «Открытие» и АСВ договорились о сотрудничестве
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия