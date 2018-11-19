14 июня, пятница
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Подробно Тема (обновлено: 13.06.2019)

Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»

Банк УРАЛСИБ и Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают клиентам программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум». Приобрести полис можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ принял участие в мероприятии «ОПОРЫ РОССИИ», посвященном реализации национального проекта по развитию предпринимательства

21 марта в Москве прошло Всероссийское совещание, посвященное обсуждению механизмов реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства, организованное Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Банк УРАЛСИБ выступил официальным партнером мероприятия

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

партнерский проект

пресс-релиз