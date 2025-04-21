В Госдуму внесут проект о верификации доменных администраторов через «Госуслуги»

Законопроект о верификации через «Госуслуги» администраторов доменных имен позволит избежать «раздолья» пиратских и мошеннических сайтов, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он уточнил что проект готовится к внесению в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В случае принятия этого законопроекта каждый администратор доменных имен в зонах .ru и .рф будет обязан привязать свой личный кабинет на сайте регистратора к «Госуслугам» и пройти сверку данных»,— пояснил господин Горелкин в Telegram-канале.

По его словам, сейчас это не обязательная мера, а опциональная возможность — некоторые регистраторы не сверяют и свои паспортные данные.

Согласно исследованию F6 (бывшая F.A.С.С.T., Group-IB), с которым ознакомился «Ъ», доменная зона .ru заняла первое место по регистрации новых пиратских сайтов в России. На ее долю приходится 22,8% всех регистраций, .com — 12,7%, .online — 10,8%.

Подробности — в материале «Ъ» «Свистать всех на .ru».