Свистать всех на .ru

Доменная зона .ru стала для российских пиратов лидером по регистрации новых ресурсов, среди самых популярных сетей доставки и кэширования контента (CDN) — Alloha, Rewall и Lumex. Участники рынка отмечают, что выбор пиратами зоны .ru обусловлен низкими ценами, а также легкостью регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием F6 (бывшая F.A.С.С.T., Group-IB), посвященным анализу структуры рынка онлайн-пиратства (нелегальное распространение видеоконтента) в России. Из него следует, что на доменную зону .ru на весну 2025 года приходится наибольшая часть регистрируемых пиратских сайтов — 22,8%. Доменная зона .сom менее популярна — 12,7% регистраций, замыкает топ-3 .online c 10,8%. Ресурсы, входящие в инфраструктуру CDN, напротив, чаще всего размещены не в России, а на серверах хостинг-провайдеров, зарегистрированных в Нидерландах, США, на Украине, в Германии и Франции, что затрудняет их блокировку.

Аналитики F6 также проанализировали 1,4 тыс. пиратских сайтов и составили рейтинг самых популярных у российских пиратов CDN. Лидером стала сеть Alloha: ее выбирает 61% администраторов нелегальных ресурсов. На втором месте — Rewall (42%), замыкает тройку Lumex (11%). Меньшей популярностью пользуются Kodik (9%) и HDVB (7%). Первый временно перестал работать в России в 2022 году, но впоследствии возобновил деятельность, используя новые технические домены. База одного пиратского балансера может содержать более 550 тыс. единиц видео.

В целом инфраструктура всех крупных видеобалансеров составляет более 4,4 тыс. доменов. В ней есть как технические домены, на которых с добавлением поддоменов третьего и четвертого уровней размещаются встроенные плееры, так и домены для потоковой передачи видео, говорят в F6: «Потоковая передача видео, в свою очередь, осуществляется через HTTP (запрос к сервису инициирует сам получатель, обычно веб-браузер.— “Ъ”) или WebSocket-соединение (позволяет приложению на компьютере или смартфоне установить двухстороннюю связь с сервером.— “Ъ”). Последнее было замечено у таких балансеров, как HDVB и Rewall». Аналитики F6 считают, что именно CDN позволяют пиратам эффективно масштабировать бизнес, обходить блокировки и зарабатывать: 36% рекламы на пиратских ресурсах приходится на in-stream модели: ролики транслируются через сотрудничество с партнерскими сетями либо непосредственно самими видеобалансерами.

В Роскомнадзоре заверили, что принимают меры по ограничению доступа к пиратским ресурсам согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «С 2013 года ведомство удалило или заблокировало более 4 млн ссылок». Кроме того, за распространение видеороликов с недостоверной общественно значимой информацией Роскомнадзор блокирует ряд доменов пиратских CDN-сервисов, уточнил представитель структуры, не называя их.

Доходы пиратских видеосервисов за прошлый год выросли на 32%, до 4,5 млрд руб., оценивали в J’son and Partners Consulting (см. “Ъ” от 25 марта). Показатель оказался выше, чем у OLV (Online Video) рекламы, поскольку рекламодатели стали чаще размещаться на нелегальных ресурсах. К тому же за январь—декабрь 2024 года было заблокировано 12,5 млн единиц пиратского контента (сайты, соцсети и видеохостинги). Это превышает показатели 2023 года на 42,2% (8,8 млн). Число заблокированных пиратских доменов год к году также выросло на 38%, до 110 тыс., оценивали в F6.

Собеседники “Ъ” на медиарынке знают, что выбор пиратами для регистрации доменной зоны .ru обусловлен дешевизной, а также легкостью регистрации как для резидентов, так и нерезидентов России: «Некоторые регистраторы не всегда строго проверяют данные владельцев, что позволяет анонимно создавать сайты. Кроме того, домены зоны .ru имеют большее доверие». При этом доменная зона .сom высоко узнаваема, добавляют в F6, также у нее отсутствует региональная привязка, как в случае с .ru, что позволяет расширить целевую аудиторию на пользователей из стран СНГ.

Юлия Юрасова