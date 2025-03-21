Из сделок с недвижимостью изымают наличные

Покупка жилья за наличные может уйти в прошлое. Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить такие сделки на вторичном рынке. Организация направила обращение в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет. С документом ознакомились в РБК. Риэлторы настаивают, что сделками с наличными часто пользуются мошенники. Покупатели и продавцы нередко теряют и сами объекты, и деньги, подчеркивают в профильном союзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Какие именно схемы чаще всего используются, “Ъ FM” рассказал член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов. По его мнению, такой запрет защитит всех добросовестных участников сделки: «Если вы прописываете в договоре, что платежи происходят наличным путем, то очень часто у мошенников появляется возможность совершать сделки путем подделки подписей. То есть имитируется автограф продавца, подделывается расписка от его имени, и впоследствии крайне затруднительно добросовестным собственникам доказывать, что они не подтверждали этот договор. На это все уходит огромное количество времени. Учитывая загруженность судов, год-полтора можно на это потратить.

Кроме того, зачастую при использовании банковских ячеек стороны не указывают полную стоимость договора. От этого страдает в том числе бюджет. Когда не фиксируется итоговая цена квартиры, стороны экономят на налогах. И здесь ведь проблема не только в том, что они незаконно оптимизировали налогообложение. Вопрос в том, что в будущем при расторжении указанных сделок, допустим, которые могут возникнуть в результате банкротства или каких-то других исков от заинтересованных лиц, продавцу крайне затруднительно доказать, что сумма сделки составляла, условно, не 10 млн руб., а 5 млн руб., которые указаны в договоре».

Запрет на сделки с наличными при покупке жилья сложно назвать своевременным. Сейчас большинство покупок происходят с помощью банковских счетов, подчеркнул вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев: «По моим оценкам, уже больше 90% всех совершаемых сделок с недвижимостью, особенно в крупных городах, проходят по безналичным расчетам через аккредитивные модели. В России самая либеральная модель налогообложения в этой сфере.

Здесь гораздо более высокая степень прозрачности. Даже регистрация сделок проходит через крупнейшие банки, особенно если идет речь об ипотеке.

Но если такая инициатива будет одобрена, то стоит ограничить сумму, с которой покупка или продажа жилья в обязательном порядке должны проходить безналичным расчетом, а также определиться с какими-то территориями, удаленными от банковских отделений, потому что это будет усложнять совершение мелких сделок. Эти моменты нужно учесть».

Но при сделках с электронными платежами мошеннические схемы также не исключены, подчеркнул член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estat Артем Цогоев. По его мнению, запрет на покупку жилья за наличные, если его одобрят, стоит вводить постепенно: «Я бы не сказал, что электронные расчеты не связаны с преступными схемами. Если мы посмотрим на последние крупные кейсы мошенничества в сфере жилья, то можем увидеть, что там осуществлялись мгновенные переводы денежных средств. Это не только было связано с передачей наличных.

Инициатива, может быть, и логичная, но она явно борется не с тем, с чем должно.

Сделки с наличными по Гражданскому кодексу разрешены. Я думаю, что нужно осторожно к этому подходить. Возможно, ввести какой-то переходный период, апробировать такие решения в некоторых регионах Российской Федерации. В любом случае не торопиться».

Сейчас, по оценкам Союза рынка недвижимости, более 10% сделок проходит с использованием наличных. Ежегодные потери от действий мошенников при покупке жилья риэлторы оценили в 10-20 млрд руб. Против подобных ограничений выступил президент объединения «Росинкас» Василий Медведев. В интервью РБК он заявил, что запрет на покупку жилья за наличные средства может подорвать доверие россиян к государству.

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Елена Иванова