IT-компании смогут подтвердить аккредитацию на «Госуслугах» с 7 мая

На портале «Госуслуги» с 7 мая по 1 июня будет открыта форма для подтверждения аккредитации для IT-компаний. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В форме надо указать долю доходов от IT-деятельности и ссылку на сайт организации. Правообладателям ПО надо указать наименование и номер продукта в реестре российского ПО, а также доход от его реализации. Помимо этого надо актуализировать согласие на раскрытие налоговой тайны, проверить уровень средней зарплаты в компании (должен быть не ниже, чем по стране или региону, в котором зарегистрирована организация), актуализировать информацию об IТ-деятельности на сайте компании.

Аккредитованные IT-компании обязаны ежегодно подтверждать свой статус. Подавать заявление не нужно будет компаниям, созданным в 2025 году, а также тем, кто уже получил госаккредитацию, и тем, кто в первом квартале применял пониженные тарифы страховых взносов.

Как выяснил «Ъ», рост интереса отечественных IT-компаний к выходу на биржу привел в том числе к юридическим проблемам. При подготовке к IPO компании меняют форму собственности, что влечет за собой смену ИНН, используемую для идентификации в реестрах Минцифры. Юристы предупреждают, что длительная перерегистрация может привести к трудностям в работе с крупными заказчиками IT-решений.

Подробности — в материале «Ъ» «Размещения выпали из реестра».