Размещения выпали из реестра

Рост интереса отечественных IT-компаний к выходу на биржу привел в том числе к юридическим проблемам. При подготовке к IPO компании меняют форму собственности, что влечет за собой смену ИНН, используемую для идентификации в реестрах Минцифры. Длительная перерегистрация может привести к трудностям в работе с крупными заказчиками IT-решений, предупреждают юристы. В Минцифры уже готовят поправки к законодательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Российские IT-компании, проводящие подготовку к IPO, сталкиваются с юридическими трудностями в части сохранения своих данных в профильных реестрах Минцифры — реестре IT-компаний и реестре российского софта. Об этом “Ъ” рассказали представители юридических компаний и собеседники на IT-рынке. Так, в юридической компании ЭБР наблюдают рост числа обращений от компаний с данной проблемой. «За последний год количество таких запросов значительно увеличилось, что напрямую связано с растущим интересом российских IT-компаний к IPO»,— говорит советник практики интеллектуальной собственности ЭБР Кристина Мкртчян.

С 2023 года публичное размещение акций провела группа компаний «Астра», позже — IVA Technologies, «Диасофт», «Аренадата» и др., в 2025 году уже стало известно о планах размещения компаний «Нанософт» (см. “Ъ” от 27 февраля) и Rubytech.

Как объясняет собеседник “Ъ” в IT-отрасли, при подготовке к публичному размещению компании должны изменить форму собственности на акционерное общество (АО). Однако при этом у юрлица меняется ИНН, по которому, в частности, компании идентифицируются в реестрах Минцифры, говорит он. В связи с этим бизнес должен подавать документы на регистрацию заново.

«Перерегистрация в реестрах занимает в некоторых случаях до нескольких месяцев»,— говорит Кристина Мкртчян. Пока компания не перерегистрирована, она теряет возможность работать с организациями критической информинфраструктуры и госструктурами. Также утрата компанией IT-аккредитации влечет за собой негативные последствия в части предоставляемых льгот, добавляет руководитель корпоративной практики ЭБР Теона Бахия: «Если не удастся восстановить аккредитацию в короткие сроки, компании придется уплатить налоги по общеустановленным ставкам».

В Минцифры, со своей стороны, поддерживают выход IT-компаний на IPO и «находятся в диалоге с отраслью», сообщили “Ъ” в министерстве: «Реорганизация компаний не только для выхода на IPO — достаточно частое явление и за годы работы с реестрами стала для нас и многих компаний стандартной процедурой». При предоставлении необходимых подтверждений о правопреемственности реестровые записи актуализируются. Проблемы при закупках могут возникнуть, если компания игнорирует действующие требования по поддержанию реестровой записи, сообщили в Минцифры.

Дополнительно для компаний, торгующихся на бирже, в этом году планируется принятие поправок к 149-ФЗ («Об информации, информтехнологиях и о защите информации»), упрощающих подтверждение исключительных прав на ПО, добавили в Минцифры. В ФНС не ответили “Ъ”.

Собеседник “Ъ” среди компаний, знакомых с процедурой размещения на бирже, отмечает, что компании с небольшим количеством акционеров чаще всего выбирают форму ООО и для выхода на IPO для них это осложняющий фактор. Но за год, который, как правило, и занимает подготовка, проблему можно решить, добавляет он.

Проблема с сохранением позиций в профильных для IT реестрах действительно существует, знает управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов. Один из вариантов — создание отдельной холдинговой компании, которая в итоге будет эмитентом и будет консолидировать операционные показатели компаний, которые внесены в реестры, считает он. При этом управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры» Наталия Поправко поделилась, что часто «сложности больше связаны с неготовностью внутри компании к соблюдению корпоративных требований для выхода на IPO».

Татьяна Исакова, Ксения Куликова