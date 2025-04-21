Свердловский облсуд назначил 12 лет колонии гражданину РФ по делу о госизмене

Свердловский областной суд вынес приговор гражданину РФ Евгению Вараксину, признав его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Суд установил, что в апреле 2022 года, находясь в Польше, он финансировал деятельность представителей ВСУ, направленную против безопасности России.

Евгений Вараксин перевел денежные средства международной организации, которые направлялись на приобретение экипировки, боеприпасов и предметов тактической медицины для ВСУ.

Преступника задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области. «Данный приговор является четким сигналом о том, что любые действия, направленные на подрыв безопасности Российской Федерации, будут жестко пресекаться и не останутся безнаказанными»,— отметили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Суд приговорил Евгения Вараксина к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 300 тыс. руб. и ограничению свободы на срок 1,5 лет.

Напомним, 15 августа 2024 года, Свердловский областной суд приговорил гражданку РФ и США Ксению Карелину к 12 годам колонии общего режима по обвинению в государственной измене. С 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России. В апреле Москва освободила гражданку Карелину в рамках обмена заключенными России и США.

Полина Щуцкая