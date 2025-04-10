Гражданку РФ и США, осужденную свердловским судом за госизмену, обменяли

Россия и США провели обмен заключенным в Абу-Даби (ОАЭ), в рамках которого Москва освободила гражданку РФ и США Ксению Карелину, осужденную Свердловским областным судом на 12 лет колонии общего режима, сообщил «Ъ-Урал» ее адвокат Михаил Мушаилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ксению Карелину обменяли. Она уже вылетела в США», — отметил господин Мушаилов. По данным американского издания The Wall Street Journal, Вашингтон передал российской стороне гражданина Германии и РФ Артура Петрова, который был арестован в 2023 году на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт микроэлектроники.

Напомним, Свердловский областной суд 15 августа 2024 года приговорил Ксению Карелину к 12 годам колонии общего режима по обвинению в государственной измене. По версии следствия, с 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России.

Мария Шараева