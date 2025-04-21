Число корпоративных банкротств за год снизилось в Петербурге почти на 25%

В Петербурге за первый квартал 2025 года суды признали банкротами 106 компаний. Это почти на 25% меньше, чем годом ранее. Об этом говорит статистика Федресурса.

Первое место по количеству корпоративных банкротств занимает Москва (388 компаний). На второй строчке — Московская область (159). При этом в обоих регионах число корпоративных банкротств за год снизилось — на 19% и 25% соответственно.

Третью строчку в этом рейтинге занимает Петербург. В период с января по март городские суды признали банкротами 106 компаний, годом ранее — 141 (-24,8%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошедшего года в Петербурге и Ленобласти наблюдается заметный рост внесудебных банкротств граждан.

Дарья Астанина