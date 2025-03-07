Количество банкротств граждан в Ленобласти увеличилось на 152,8% за прошлый год

По итогам прошедшего года в Петербурге и Ленобласти наблюдается заметный рост внесудебных банкротств граждан. По данным Федресурса, в сравнении с 2023-м в 47-м регионе этот показатель увеличился на 152,8% (268 вместо 106), в городе на Неве число банкротств физлиц выросло на 44,9% (487 вместо 336).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Эксперты связывают эту динамику со значительным упрощением процедуры для граждан и снижением критериев доступа к процедуре.

«Рост числа внесудебных банкротств — общероссийская тенденция. В 2024 году эта процедура стала значительно удобнее для граждан, поскольку отпала необходимость собирать и предоставлять справки из банков, ССП или из МФО»,— прокомментировала статистику, в частности, управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Елена Козина.

При этом по темпам роста числа корпоративных банкротств в целом по РФ лидерами в 2024 году стали Чеченская республика, Северная Осетия, Забайкальский край, республика Бурятия, Брянская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Петербурге за прошлый год зафиксировано 13 411 сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП. Рост по сравнению с 2023 годом составил 15,4 % (тогда было 11 623). По Ленобласти наблюдается примерно такой же рост — 14,1% (2478 вместо 2179 годом ранее).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество несостоятельных компаний в Петербурге за год выросло на 38%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Банкротства демонстрируют перспективы роста».

Андрей Цедрик