Bloomberg: США включили в план перемирия отказ от вступления Украины в НАТО

Американские дипломаты на встрече с союзниками в Париже предложили зафиксировать в плане по урегулированию конфликта на Украине отказ страны от вступления в НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters

17 апреля представители США, Украины, Великобритании, Франции и Германии обсуждали пути урегулирования российско-украинского конфликта. В качестве альтернативы вступления в НАТО европейские союзники предлагают отправить на Украину миротворческую миссию для контроля за режимом прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов пойти на переговоры с Россией, только если Киеву предоставят гарантии безопасности. Изначально украинские власти настаивали на вступлении страны в НАТО, однако Россия отказалась от мира на таких условиях. По словам генсекретаря НАТО Марка Рютте, Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе после урегулирования конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио накануне заявил, что пока вопрос альтернативых гарантий безопасности детально не обсуждался.

Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ» «Парижский сбор».

Лусине Баласян