Муфтий Ставрополья поддержал запрет публичных намазов вне помещений

Муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов выразил согласие с запретом на проведение публичных намазов без соответствующего разрешения. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Все религиозные обряды совершаются в помещениях или с разрешения местных властей. В несанкционированных кампаниях нет смысла. И если они происходят без разрешения, естественно, это должно быть наказуемо»,— пояснил Мухаммад Рахимова.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил инициативу ставропольских властей, назвав запрет на публичное совершение намаза «беспределом, абсурдным и опасным». Для решения проблемы уличных молитв Кадыров предложил строить больше мечетей.

Николай Аксенов