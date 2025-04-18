Кадыров осудил запрет на публичные намазы в Ставропольском крае

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой инициативы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края о запрете публичных намазов и введении штрафов за нарушение этого правила. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Руководитель Чеченской Республики охарактеризовал документ как «открытую дискриминацию и правовой беспредел», подчеркнув, что 30 млн мусульман в России являются полноправной частью многонационального народа.

«Ставропольский край — часть Северо-Кавказского федерального округа, окруженная мусульманскими республиками, и имеет долгую историю тесных межнациональных связей. В таких условиях подобные заявления от властей звучат не просто малограмотно, а абсурдно и опасно»,— заявил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни призвал региональные власти отказаться от создания искусственных поводов для межнациональной розни и рекомендовал способствовать строительству мечетей, чтобы верующие могли исполнять религиозные обряды в специально отведенных местах.

Николай Аксенов