Red Wings летом запустит рейсы по пяти новым направлениям из Екатеринбурга

Авиакомпания Red Wings планирует запустить пять новых направлений из Екатеринбурга в летнем сезоне. Это рейсы в Улан-Удэ, Абакан, Саранск, Элисту и Читу, рассказала руководитель екатеринбургского филиала компании Кристина Аксенова на туристской выставке «Лето-2025».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Рейсы в Улан-Удэ (Бурятия) будут выполнять четыре раза в неделю, следует из информации на сайте авиакомпании, улететь можно будет во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Стоимость составляет 12,6 тыс. руб. Улететь в Абакан (Хакасия) можно будет по понедельникам и четвергам, начиная с 28 апреля, стоимость перелета составит 9,2 тыс. руб.

Перелеты в Элисту (Калмыкия) будут осуществлять по средам, стоимость составит 7,5 тыс. руб. Рейсы в Саранск (Мордовия) начнут выполнять с 26 апреля по субботам, стоимость составит 5,3 тыс. руб.

Напомним, с 30 марта аэропорт Кольцово в Екатеринбурге перешел на весенне-летнее расписание. По этому графику он будет работать до 25 октября.

Анна Капустина