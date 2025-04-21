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Коммерсантъ FM
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Над российскими регионами за сутки сбили 104 БПЛА

За прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа над территорией РФ, сообщило Минобороны. Сколько регионов было атаковано и есть ли разрушения или пострадавшие, не уточняется.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин приказал армии остановить все боевые действия в зоне военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 0:00 мск сегодняшнего дня, 21 апреля. Господин Путин назвал перемирие проверкой готовности Украины к миру. Украинский президент Владимир Зеленский в ответ обещал, что ВСУ «будут действовать зеркально».

МИД России утверждал, что украинские военнослужащие перемирие нарушили, применив американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Минобороны с утра объявило о продолжении боевых действий в зоне СВО после перемирия.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

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