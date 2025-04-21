Минобороны объявило о продолжении боевых действий в зоне СВО после перемирия

Вооруженные силы России с окончанием действия пасхального перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным, возобновили проведение специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Со стороны вооруженных сил Украины было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений условий перемирия, заявили в ведомстве. Армия России строго соблюдала режим прекращения огня и оставалась на ранее занятых рубежах и позициях, утверждает Минобороны.

По данным министерства, в период перемирия ВСУ предприняли шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в Донецкой народной республике, а также в районе хутора Олешня Курской области.

Президент Владимир Путин приказал армии остановить все боевые действия в зоне военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 0:00 мск сегодняшнего дня, 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ обещал, что ВСУ «будут действовать зеркально». МИД России утверждал, что украинские военнослужащие не соблюдали перемирие.

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