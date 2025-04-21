Свердловская область поднялась в рейтинге регионов по объему госдолга

Свердловская область поднялась в рейтинге российских субъектов по размеру государственного долга с седьмой позиции на шестую. По данным Министерства финансов РФ на начало апреля, регион с задолженностью в 92,6 млрд руб. уступил Московской области (212,9 млрд руб.), Москве (167,5 млрд руб.), Нижегородской области (161,1 млрд руб.), Краснодарскому краю (112,7 млрд) и республике Татарстан (99,1 млрд руб.). В марте Свердловская область уступила шестое место Архангельской области с госдолгом в 93,9 млрд руб., в начале апреля регион вновь вернулся на седьмую позицию с задолженностью в 92,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задолженность Свердловской области по бюджетным кредитам с января составляет 69,9 млрд руб., по ценным бумагам — 22,67 млрд руб. В декабре по этим показателям регион был должен 69,9 и 26,4 млрд руб. соответственно.

По данным Минфина, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте Челябинская область (76,8 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,3 млрд руб.).

Среди регионов «тюменской матрешки» госдолг Ханты-Мансийского автономного округа составил 11 млрд руб., Тюменской области — 9 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа — 6,4 млрд руб.

В ходе общения с журналистами врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отмечал, что реальная сумма госдолга региона приближается к 150 млрд руб. с учетом концессий, которые также попадают в расходы бюджета. Господин Паслер подчеркнул, что если бы объем задолженности был не таким большим, область могла бы продолжить строительство метро в Екатеринбурге за счет средств собственного бюджета. Врио губернатора заверил, что власти намерены не наращивать сумму долговых обязательств и, по возможности, сокращать ее. «Надо четко понимать, что возврат госдолга требует постоянного внимания и трепетного отношения. Когда приходят сроки возврата средств, мы чем-то начинаем жертвовать»,— сказал Денис Паслер.

В 2024 году тогда еще губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что положительно оценивает динамику госдолга Свердловской области. «Раз тебе дают в долг, значит, верят. Если дают в долг, всегда надо брать»,— пояснил он и добавил, что после поручения президента Владимира Путина о списании части долгов в проигрыше оказались те субъекты, у которых их не было.

Василий Алексеев