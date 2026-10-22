Транскавказскую магистраль закрыли до особого распоряжения

В межсезонье на дорогу сходят сели и камнепады, зимой — снежные лавины. Самым опасным считается участок длиной 28 км между поселком Бурон и северным порталом Рокского тоннеля. На нем находятся более 230 лавинных очагов. Свыше 170 из них угрожают автотранспорту и могут завалить дорогу.