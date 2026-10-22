Транскавказскую магистраль закрыли до особого распоряжения
МЧС Южной Осетии закрыло Транскавказскую автомагистраль для транспорта в обоих направлениях. Запрет действует с 11:00 22 октября «до особого распоряжения», сообщило ведомство. Причины ограничения не указаны. Трасса Алагир — Цхинвал остается единственной автомобильной дорогой между Россией и Южной Осетией.
В межсезонье на дорогу сходят сели и камнепады, зимой — снежные лавины. Самым опасным считается участок длиной 28 км между поселком Бурон и северным порталом Рокского тоннеля. На нем находятся более 230 лавинных очагов. Свыше 170 из них угрожают автотранспорту и могут завалить дорогу.
Движение по магистрали ограничивали и прошлой зимой. В декабре участок от Бурона до Рокского тоннеля закрыли для большегрузов из-за снегопада, гололеда и угрозы лавин. Позднее МЧС вводило запрет на проезд по всей трассе.