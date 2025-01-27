Госдолг Свердловской области снизился до 92,6 млрд руб.

Государственный долг Свердловской области на 1 января 2025 года составил 92,6 млрд руб., следует из данных, опубликованных на сайте Минфина РФ. В ноябре 2024 года государственный долг региона составлял103,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Задолженность Свердловской области по государственным ценным бумагам составляет 22,67 млрд руб., по бюджетным кредитам — 69,9 млрд руб. В ноябре задолженность по этим статьям составляла 33 млрд руб. и 70,9 млрд руб. соответственно.

Свердловская область находится на первом месте по объему государственного долга среди регионов УрФО. На втором располагается Челябинская область (76,7 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,3 млрд руб.). Госдолг Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) составил 11 млрд руб., Тюменской области — 9 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа — 5,9 млрд руб.

Анна Капустина