Свердловская область опустилась в рейтинге регионов по объему госдолга

Свердловская область снизилась в рейтинге российских субъектов по размеру государственного долга с шестой позиции на седьмую. По данным Министерства финансов РФ на начало марта, регион с задолженностью в 92,6 млрд руб. уступил Московской области (212,9 млрд руб.), Москве (167,5 млрд руб.), Нижегородской области (161 млрд руб.), Краснодарскому краю (112,7 млрд), республике Татарстан (99,4 млрд руб.) и Архангельской области (93,9 млрд руб.). В начале февраля Свердловская область опережала по объему госдолга Архангельскую область на 3,6 млрд руб.

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Задолженность Свердловской области по бюджетным кредитам с января составляет 69,9 млрд руб., по ценным бумагам — 22,67 млрд руб. В декабре по этим показателям регион был должен 69,9 и 26,4 млрд руб. соответственно.

По данным Минфина, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте Челябинская область (76,7 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,3 млрд руб.).

Среди регионов «тюменской матрешки» госдолг Ханты-Мансийского автономного округа составил 11 млрд руб., Тюменской области — 9 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа — 6,3 млрд руб.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время отчета перед депутатам заксобрания отмечал, что положительно оценивает динамику госдолга региона. «Раз тебе дают в долг, значит, верят. Если дают в долг, всегда надо брать»,— пояснил он и добавил, что после поручения президента Владимира Путина о списании части долгов в проигрыше оказались те субъекты, у которых их не было.

Василий Алексеев