Денис Паслер: госдолг Свердловской составляет почти 150 млрд рублей

Сумма госдолга Свердловской области приближается к 150 млрд руб., сообщил врио губернатора Денис Паслер. Помимо основного госдолга в 92 млрд руб., существуют концессии, которые также попадают в расходы бюджета. Их сумма составляет около 50 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я очень осторожно отношусь к досдолгу, может быть, даже чересчур, поскольку это обязательства отсроченные. Надо четко понимать, что возврат госдолга требует постоянного внимания и трепетного отношения. Когда приходят сроки возврата средств, мы чем-то начинаем жертвовать»,— сказал господин Паслер.

По его словам, если бы госдолг был не таким большим, регион мог бы продолжить строительство метро в Екатеринбурге за счет средств собственного бюджета. Сумму долговых обязательств планируют не наращивать и по возможности сокращать.

Ранее Денис Паслер заявил, что вопрос строительства метро в Екатеринбурге будут решать при поддержке Правительства РФ. Он отметил, что решить его быстро будет сложно из-за наличия у региона других задач. Напомним, Свердловская область находится на седьмом месте по объему госдолга среди регионов РФ. Общая сумма задолженности составляет 92,6 млрд руб.

Анна Капустина