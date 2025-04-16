«Когда приходят сроки возврата средств, мы чем-то начинаем жертвовать»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел встречу с руководителями СМИ и журналистами впервые с момента своего назначения на должность. Беседа продлилась больше двух часов. За это время успели обсудить вопросы кадровых перестановок в правительстве, перспективные проекты региона, реальный размер госдолга Свердловской области и трудоустройства экс-губернатора Евгения Куйвашева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Как и ожидалось, разговор с Денисом Паслером уральские журналисты начали с обсуждения кадровых решений в правительстве региона. С момента вступления Дениса Паслера в должность в отставку ушли вице-губернатор Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов, постпред губернатора при президенте России Александр Овчаров и глава антикоррупционного департамента Ильхам Ширалиев. На должность замгубернатора — министра здравоохранения была назначена Татьяна Савинова, ранее работавшая в Оренбургской области. При этом врио губернатора заявил, что не планирует принимать поспешных кадровых решений.

«Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить правительство в отставку до момента избрания губернатора и формирования нового кабмина»,— сказал он.

Смену главы минздрава Андрея Карлова господин Паслер объяснил вопросами, которые накопились не столько у самого врио губернатора, сколько у жителей региона.

«Здравоохранение у нас один из вопросов, которые требуют отдельного внимания и особого отношения. Это та отрасль, тот уголок, который требовал незамедлительных решений»,— сказал он.

Врио губернатора добавил, что решение о трудоустройстве Игната Петухова, покинувшего пост вице-губернатора по экономической и инвестиционной политике — министра экономического развития Оренбургской области после ухода господина Паслера, будет принято в ближайшие две недели.

Отвечая на вопрос о том, возглавит ли он реготделение «Единой России», Денис Паслер отметил, что ему нужен «сильный лидер». Решение о том, кто будет на посту руковдителя отделения, нужно принимать совместно с членами партии. Сейчас секретарем свердловского отделения ЕР по-прежнему является экс-губернатор Евгений Куйвашев. Господин Паслер сообщил, что встречался со своим предшественником, они обсуждали «текущую обстановку в регионе, задачи и вызовы».

Говоря о будущем трудоустройстве господина Куйвашева, врио губернатора процитировал первого главу региона Эдуарда Росселя: «Человек, работающий или проработавший в Свердловской области на высоких должностях, много где может работать».

К наращиванию госдолга врио губернатора отнесся негативно. «Надо четко понимать, что возврат госдолга требует постоянного внимания и трепетного отношения. Когда приходят сроки возврата средств, мы чем-то начинаем жертвовать»,— сказал господин Паслер. По его словам, если учесть обязательства по концессионным соглашениям в размере около 50 млрд руб., суммарный госдолг Свердловской области приближается к 150 млрд руб., тогда как по данным Минфина он равен 92,6 млрд руб.

На встрече подняли вопрос о том, как врио губернатора намерен решать муниципальные конфликты, назревшие в регионе. Напомним, в Березовском ГО на выборах мэра победила кандидат, которая впоследствии отказалась от должности и выиграла суд против думы, доказав незаконность своего избрания. В Ревде дума была распущена после конфликта между мэрией и оппозиционными депутатами, в мае состоятся досрочные выборы в представительный орган.

«Задачи стоят перед органами власти, как региональными, так и муниципальными. Мы все вместе консолидированно, в тандеме, этот вопрос будем решать»,— сказал господин Паслер.

Он добавил, что проблемы в муниципалитетах кажутся ему индивидуальными, а не системными, поэтому подходить к их решению тоже следует индивидуально. Комментируя вопрос о строительстве мусорного полигона в Сысерти, жители которой протестуют против этого решения и пытаются добиться референдума по данному вопросу, он сказал, что уже провел встречу с членами правительства, а принимать решения об этом сможет через несколько недель, когда глубже погрузится в ситуацию.

Денис Паслер рассказал, что намерен развивать многие проекты своего предшественника. В частности, он видит «правильным» развитие проекта «Сухой порт», поскольку Урал находится в благоприятной ситуации по логистике. Продолжать строительство екатеринбургского метро врио главы региона планирует с участие федерального кабмина.

«Если бы долга не было, мы бы на свои деньги его построили»,— добавил господин Паслер.

Помимо этого, врио главы региона обозначил перспективу строительства второго кольца вокруг Екатеринбурга в ближайшие 20-30 лет, чтобы связать города в агломерации. Проект расширения северного полукольца ЕКАД (Екатеринбургской кольцевой автодороги) он оценил положительно, отметив, что его стоит строить по концессии и с поддержкой из федерального бюджета.

В ходе общения Денис Паслер несколько раз отметил, что пока вникает в ситуацию в регионе, и напомнил, что просил дать ему на это время. «Я и сам задавал вопросы представителям СМИ. Интересно узнать, что думают о той или иной проблеме люди, которые действительно погружены в повестку Свердловской области. Такие мероприятия – и в более широком формате – я намерен проводить в будущем»,— написал он по итогам встречи в своем Telegram-канале.

Анна Капустина, Марина Архипова