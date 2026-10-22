В Германии украинца заподозрили в шпионаже в пользу России

В Бранденбурге (регион на северо-востоке Германии) был задержан гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже в пользу России. По данным Федеральной прокуратуры города Карлсруэ, украинец собирал информацию о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ. Ему предъявлено обвинение в работе на иностранную разведку.