В Германии украинца заподозрили в шпионаже в пользу России
В Бранденбурге (регион на северо-востоке Германии) был задержан гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже в пользу России. По данным Федеральной прокуратуры города Карлсруэ, украинец собирал информацию о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ. Ему предъявлено обвинение в работе на иностранную разведку.
Согласно пресс-релизу прокуратуры, подозреваемый — Вадим Я. По версии следствия, мужчина «поддерживал связь с российской разведкой» через посредника как минимум с июля 2025 года. Он также вел сбор данных о персонале и военных объектах на «территориях, обеспечивающих безопасность восточного фланга НАТО». Часть информации была общедоступной, однако для получения некоторых данных он «вербовал лиц из европейской оружейной промышленности», утверждает ведомство.
Граждане каких стран могли быть завербованы подозреваемым, не уточняется. 23 октября украинец должен предстать перед судом, который вынесет решение о его предварительном заключении.