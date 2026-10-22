Банк Barclays сократит 5 тыс. сотрудников из-за внедрения ИИ

Генеральный директор Barclays К.С. Венкатакришнан отметил, что сокращения стали результатом многолетней цифровизации банка, а не сиюминутным решением. По его словам, это позволит устранить дублирующие роли и повысить прибыльность. В рамках масштабной программы сокращения расходов Barclays планирует сэкономить более £2 млрд ($2,6 млрд) в период с 2026-го по 2028-й год.