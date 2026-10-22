Банк Barclays сократит 5 тыс. сотрудников из-за внедрения ИИ
Крупнейший корпоративный банк Великобритании по объему депозитов Barclays до конца этого года уволит 5 тыс. сотрудников за счет автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Как заявила финансовый директор банка Анна Кросс во время презентации результатов третьего квартала, «около 60% сокращаемых рабочих мест относятся к службам поддержки, включая разработчиков».
Сейчас в Barclays работает около 94 тыс. человек, таким образом увольнения коснутся 5% сотрудников. Основные сокращения придутся на британское розничное подразделение, а также на региональный хаб Barclays Global Service Centre (BGSC) India, где находится крупнейший офис Barclays за пределами Лондона.
Генеральный директор Barclays К.С. Венкатакришнан отметил, что сокращения стали результатом многолетней цифровизации банка, а не сиюминутным решением. По его словам, это позволит устранить дублирующие роли и повысить прибыльность. В рамках масштабной программы сокращения расходов Barclays планирует сэкономить более £2 млрд ($2,6 млрд) в период с 2026-го по 2028-й год.