«Переговорный апрель 2025-го»

Иран и США проведут новые этапы переговоров по ядерной сделке на этой неделе. Как пишет The Guardian, ссылаясь на свои источники, сначала стороны встретятся в Женеве. При этом в Швейцарии состоятся формальные переговоры. А 26 апреля уже в Омане пройдет дипломатическая встреча на высоком уровне, отмечает издание. Прошедшие 19 апреля переговоры в Риме обе стороны признали успешными. В Белом доме и вовсе заверили, что в результате обсуждения удалось добиться «очень хорошего прогресса». Однако обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает такой оптимизм преждевременным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Апрель 2025-го явно претендует на звание самого переговорного месяца последних лет. Шутка ли, практически одновременно идут открытые и закулисные диалоги по урегулированию украинского конфликта, войны в Газе и ядерной программы Ирана. Причем все три темы, судя по отзывам участников, находятся, что называется, на продвинутых стадиях.

Любопытно, что во всех случаях с американской стороны участвует спецпредставитель США Стив Уиткофф. 19 апреля он вновь общался с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Кстати, был ли прямой разговор между ними, опять непонятно. Персы заявляют, что нет, а американцы сообщают, что как минимум часть встречи происходила в общем пространстве.

Принципиальность этого момента заключается в том, что для Ирана сам факт переговоров является очень проблематичным. Руководство Исламской Республики не скупится на враждебные выпады в адрес США, и поэтому общение без посредников воспринимается чуть ли не как поражение в пропагандистской войне.

Но это все виньетки происходящего процесса. Главное же заключается в том, что, как стало известно, Иран выдвинул трехэтапный план деэскалации, и американцы согласились взять его за основу.

На первом этапе будет подписано временное соглашение, и в обмен на доступ к заблокированным финансам и разрешение на торговлю нефтью Тегеран согласится снизить уровень обогащения урана до 3,67%. На втором этапе потребуется помощь европейцев, которые должны будут отказаться от введения дополнительных санкций. Тогда Иран полностью прекратит обогащение урана на высоком уровне и допустит инспекторов МАГАТЭ.

А когда уже на третьей фазе сделку утвердит Конгресс США, и будут сняты большинство санкций, Исламская Республика согласится передать высокообогащенный уран третьей стороне, предположительно, России. Москва, к слову номинально не участвует в переговорах, но перед первым раундом к нам приезжал Уиткофф, а перед вторым Аракчи. Мнение Кремля может стать определяющим для Тегерана, ведь в случае срыва они окажутся на грани войны с США и будут очень рассчитывать на союзническую помощь в поставках ПВО, ВВС и других вооружений.

Все-таки, несмотря на милые улыбки и оптимистические прогнозы, вариант лобового столкновения все еще не снят с повестки дня. Во-первых, часть администрации Белого дома, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолца, не верят аятоллам и настаивают на силовом решении. А во-вторых, нельзя забывать об Израиле. Например, в Италию специально прилетали глава «Моссада» Давид Барнеа и министр Рон Дермер, которые встречались с Уиткоффом до и сразу после переговоров.

Тут уместно напомнить: на прошлой неделе The New York Times писала, что Иерусалим планировал военный удар по Ирану уже в мае, и только Дональд Трамп смог отменить планы Биньямина Нетаньяху. Или, как заявил сам американский президент, «пока предпочесть дипломатический путь». Как долго это предпочтение будет превалировать, зависит уже от следующего раунда и, возможно, от успехов на двух других направлениях этого переговорного апреля.

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Михаил Гуревич