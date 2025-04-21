СНР Турции собрала более 10 млн подписей за проведение досрочных выборов

Народно-республиканская партия (CHP) в Турции собрала более 10 млн подписей в поддержку досрочных выборов и освобождения арестованного мэра города Экрема Имамоглу. Сбор подписей партия начала в конце марта.

Как рассказали корреспонденту «РИА Новости», один из 16 стендов, расположенный на причале Ашиян, в сутки собирает около 1,6 тыс. подписей. За пять часов в воскресенье, 20 апреля, здесь собрали 500 подписей.

СНР планирует собрать 28 млн подписей — столько голосов получил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган на последних выборах. Следующие выборы президента Турции запланированы на весну 2028 года.

В среду, 19 марта, Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и отстранили от должности мэра Стамбула. В ответ на это по Турции прошла волна протестов в его поддержку. На фоне задержания мэра в стране ограничили доступ к соцсетям, а турецкая лира рухнула до исторического минимума. Сам господин Имамоглу отверг все обвинения. 7 апреля адвокаты бывшего мэра дали апелляцию на его арест, но суд ее отклонил.

Экрем Имамоглу был единственным кандидатом на праймериз от СНР, его называли главным противником президента Турции в случае его повторного выдвижения на пост.

Чем известен Экрем Имамоглу — в материале «Ъ».