Пациенты хотят проснуться

Россияне, страдающие от тяжелых нарушений сна, записали открытое обращение к президенту Владимиру Путину. Они просят разрешить ввоз в страну модафинила — это единственное лекарство, которое позволяет им бороться с приступами резкой дневной сонливости. В 2012 году препарат был включен в перечень наркотических и психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Психиатры и сомнологи, с которыми поговорил “Ъ”, подтверждают, что с тех пор пациенты фактически остались без медицинской помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Общественное объединение «Рацио» сообщило президенту, что пациенты с заболеваниями в области сомнологии и неврологии уже более десяти лет лишены возможности легально получить лечение. Речь идет о людях, страдающих нарколепсией (дневные приступы непреодолимой сонливости и приступы внезапного засыпания) и идиопатической гиперсомнией (избыточная дневная сонливость, несмотря на достаточный сон в ночное время). Оба заболевания приводят к обморокам, затуманенности, дезадаптации и снижению трудоспособности. В письме говорится, что единственными достаточно апробированными в мировой практике препаратами являются аналептики, временно подавляющие механизм сна путем повышения уровня гистамина — это модафинил и его более совершенная версия армодафинил.

Но в 2012 году правительство России включило модафинил с производными в список наркотических и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен. При обосновании утверждалось, что воздействие препарата на мозг человека до конца не изучено.

В США, Европе и некоторых странах СНГ модафинил разрешен, но отпускается по рецепту. Поэтому россияне с нарколепсией и другими нарушениями сна вынуждены покупать препарат за границей. До 2012 года они могли беспрепятственно ввозить его в страну, но сейчас им грозит уголовная ответственность. Создатель объединения «Рацио» Андрей Морозцев рассказал “Ъ”, что его, «как и других пациентов, опрометчиво заказавших препарат из-за границы», в 2023 году обвинили в контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). «В процессе следствия благодаря поддержке врачей и экспертов дело казалось практически решенным,— отметил господин Морозцев.— Но сейчас по требованию Хабаровской транспортной прокуратуры квалификация была изменена на совокупность составов по ч. 2 ст. 228 (устанавливает ответственность за любые незаконные операции, кроме сбыта, с психотропными и наркотическими средствами и их аналогами, предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет.— “Ъ”) и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, предусматривает наказание от 10 до 20 лет, а также пожизненное лишение свободы.— “Ъ”). По таким делам практически нет сформировавшейся практики. Вместе с адвокатом мы считаем данную квалификацию незаконной, но исход предсказать невозможно».

В декабре “Ъ” рассказывал об ученом-физике из Санкт-Петербурга Андрее Волотке, который получил четыре года колонии строгого режима из-за покупки модафинила в Индии. Из-за нарушений сна господин Волотка принимал препарат по рецепту, когда жил и работал в Германии. Вернувшись в Россию, он попробовал заказать его за границей и был задержан в апреле 2022 года в отделении связи при получении посылки. По словам Андрея Морозцева, родственники ученого сообщили, что апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Также к господину Морозцеву недавно обратились двое россиян, в отношении которых в этом году возбуждены дела из-за покупки лекарства. «Рацио» напоминает, что несколько лет назад с аналогичной проблемой столкнулись родители, покупавшие за границей противосудорожный препарат клобазам для детей с тяжелой формой эпилепсии. Благодаря вмешательству президента уголовное преследование родителей прекратили и помогли производителю вывести препарат в российские аптеки.

В обращении к президенту пациенты предлагают закрепить процедуру импорта лекарственных средств гражданами РФ, разрешив их пересылку почтой при надлежащем декларировании и наличии рецепта, выданного врачом на территории России.

Сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов говорит, что идиопатическая гиперсомния — сложный диагноз, который требует исключения всех прочих заболеваний. А вот нарколепсия имеет четкие диагностические критерии, она признана во всем мире и в России. После включения модафинила в список запрещенных веществ пациенты с этим заболеванием фактически остались без эффективной медицинской помощи в отношении основного симптома заболевания — резкой дневной сонливости. «Пациентам с нарушениями сна должны были предложить какую-то альтернативу, однако этого не произошло. Да, есть группы препаратов, которые уменьшают степень сонливости, но такого профиля эффективности и безопасности, как у модафинила, пока ни у одного применяемого в России препарата нет,— говорит врач.— Люди, которые уже принимали модафинил, остались фактически без лечения. Для них это совершенно патовая ситуация». Профессор Бузунов выразил надежду, что обращение пациентского сообщества возымеет эффект и Минздрав либо зарегистрирует препарат, либо предпримет другие действия, чтобы помочь им.

Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов подтверждает, что проблема хронической избыточной сонливости — гиперсомнии — серьезно нарушает качество жизни человека при целом ряде как неврологических, так и психиатрических расстройств: «С бессонницей врачи-психиатры научились худо-бедно справляться. А вот с гиперсомнией — кратковременной (менее 30 суток), среднесрочной (от одного до шести месяцев) или хронической (более полугода) — дела обстоят из рук вон плохо». Проблемы с ее лечением напоминают ситуацию, которая еще недавно наблюдалась в онкологии с назначением сильных болеутоляющих средств, говорит врач: «Нам, психиатрам, нередко приходится лишь разводить руками, сталкиваясь с проблемой неэффективности большинства антидепрессантов и ноотропов при избыточной сонливости и синдроме хронической усталости примерно у 10% больных, страдающих депрессиями. Вместе с тем модафинил, препарат из группы аналептиков, стимулирующих центральную нервную систему, и его аналоги, давно и успешно применяют в США и некоторых странах Европы».

Адвокат, управляющий партнер объединения «Альтависта» Владимир Воронин указывает: граждане, которые перевозят через границу России наркотические вещества, в том числе жизненно важные препараты, по сложившейся практике привлекаются к уголовной ответственности за контрабанду либо хранение. Такая система видится ему несовершенной и требующей изменений. «При искреннем желании» дело можно «сдвинуть с мертвой точки достаточно быстро», считает господин Воронин: «Например, применять положение уголовного закона о том, что действия по устранению опасности для жизни в условиях крайней необходимости не являются преступлением».

В Минздраве напомнили, что подходы к формированию перечней наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ опираются на Единую конвенцию ООН о наркотических средствах 1961 года и Конвенцию ООН о психотропных веществах 1971 года с учетом клинических данных и данных правоохранительных органов.

Там отметили, что право на ввоз таких препаратов имеет исключительно лицо, которому они назначены, передача права нормативной базой не предусмотрена. А пересылка в почтовых отправлениях, в том числе международных, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров запрещена.

Заведующий отделом консультативной и дистанционной психиатрии Московского научно-исследовательского института психиатрии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Алексей Бобров указал, что часть случаев с синдромом хронической усталости и постковидным синдромом могут представлять собой депрессивные состояния, которые лечатся антидепрессантами или нормотимиками в зависимости от их этиопатогенеза. Он подчеркнул, что такие препараты, в том числе и отечественного производства, зарегистрированы в РФ и есть в наличии в аптечной сети.

Наталья Костарнова