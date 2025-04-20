Два пенсионера устроили смертельное ДТП на трассе «Сланцы — Втроя» в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту смертельной дорожной аварии в Сланцевском районе Ленобласти. Тяжелое ДТП с летальным исходом произошло на 26-м километре автодороги «Сланцы — Втроя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили 20 апреля в региональном ГУ МВД, на пересечении неравнозначных дорог 76-летняя местная жительница, управляя автомобилем Nissan Sentra, совершила столкновение с приближающейся справа Audi 100, за рулем которой находился 76-летний водитель, двигавшийся во встречном направлении и выполнявший поворот налево по главной дороге.

В результате ДТП 74-летняя пассажирка Audi скончалась на месте от полученных травм. Пожилая женщина-водитель Nissan госпитализирована в удовлетворительном состоянии, водитель Audi — в состоянии средней степени тяжести. Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила уголовное дело и задержала водителя мопеда, пассажирка которого погибла в аварии в Ломоносовском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик