Мать-пассажирка водителя мопеда погибла в ДТП с автофургоном под Петербургом

Полиция возбудила уголовное дело и задержала водителя мопеда, пассажирка которого погибла в аварии в Ломоносовском районе Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, смертельное ДТП произошло в ночь на 19 апреля на 60-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Ручьи» в поселке Лебяжье. Было установлено, что 21-летний водитель, управляя мопедом, совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Ford Transit, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

В результате столкновения на месте происшествия погибла 54-летняя мать водителя мопеда, ехавшая в качестве пассажирки.

В полиции уточнили, что за период с 2024 по 2025 год молодой человек девять раз привлекался за нарушение ПДД, в том числе за езду в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителя мопеда поместили в изолятор.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожной аварии с пострадавшим на Русановской улице в Петербурге, где водитель-нелегал на иномарке во дворе дома сбил десятилетнего ребенка.

Андрей Цедрик