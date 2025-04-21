Навигаторы покажут время до красного

Как стало известно “Ъ”, столичные водители в ближайшее время смогут отслеживать работу светофоров непосредственно в навигаторе при построении маршрутов. Такой совместный проект запустили московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и 2ГИС, над похожей технологией работает и «Яндекс». ЦОДД рассчитывает, что движение в Москве станет более равномерным, поскольку водители смогут заранее притормаживать перед перекрестками. Также сервис поможет точнее рассчитывать маршрут и чаще пользоваться «зеленым волнами» при поездках по городу, считают в «Яндексе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столичные водители получат в навигаторе прогноз переключения светофора с точностью до секунды

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Столичные водители получат в навигаторе прогноз переключения светофора с точностью до секунды

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подробности пилотного проекта “Ъ” узнал в ЦОДД Москвы. Там рассказали, что автоматизированная система управления дорожным движением будет в режиме реального времени передавать данные о сигналах светофоров в навигационную систему 2ГИС. Использующие ее водители могут заранее увидеть, какой горит свет на ближайшем светофоре и сколько секунд остается до следующей фазы. Новая опция заработает в ближайшее время в тестовом режиме на Цветном бульваре, в Первом Ходынском проезде, на улицах Маргелова, Авиаконструктора Сухого и Веерной.

«Технология синхронизируется с интеллектуальными светофорами и отображает только те сигналы, которые актуальны для конкретного маршрута пользователя,— пояснили “Ъ” в ЦОДД.— Это исключает путаницу на перекрестках и делает поездки более предсказуемыми и безопасными. Водители могут сбавить скорость заранее, если красный свет или время зеленого уже заканчивается (речь идет о ситуациях, когда светофор, к примеру, расположен за поворотом.— “Ъ”)».

Благодаря новой опции поездки для пользователей навигаторов будут «более комфортными», уверен руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин. «Функция пока тестируется на нескольких перекрестках, а в ближайшее время мы расширим ее географию»,— заявил он.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов утверждает, что речь идет об «уникальном пилотном проекте», аналогов которому в РФ не было. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем повышать безопасность на дорогах и делать поездки по городу более комфортными»,— заявил он. Подобный сервис есть в ряде городов КНР, в частности в Шанхае и Гуанчжоу.

«Яндекс» также разрабатывает сервис, позволяющий отслеживать фазы светофоров в навигаторах, это подтвердил “Ъ” представитель компании Дмитрий Горчаков. «Сейчас в работе несколько прототипов продуктовых решений для "Яндекс Карт" и для кросс-платформенных сервисов,— рассказал он.— Демонстрация таймера смены сигнала подскажет водителю, что пора сосредоточиться на продолжении поездки, и сориентирует, успеет ли он проехать на зеленый. А в часы свободного потока приложение сможет рекомендовать скорость, при которой с большей вероятностью можно проехать маршрут в "зеленой волне". Информация о сигналах повысит точность прогноза времени прибытия и отображения карты загруженности дорог». Господин Горчаков не исключает, что будущем технология будет интегрирована и в сервис такси: например, пользователям будут сообщать о том, что таксист по дороге к ним встал на светофоре.

В Москве, по данным ЦОДД, насчитывается 63,5 тыс. светофоров, все они входят в интеллектуальную транспортную систему города. Часть из них работают по заранее заданной фиксированной программе, часть — синхронизированы между собой для обеспечения равномерного трафика. На 1 тыс. перекрестков установлены так называемые умные светофоры, работающие в адаптивном режиме: они самостоятельно анализируют ситуацию на дороге через датчики транспорта и индукционные петли, встроенные в покрытие, и подстраивают циклы в режиме реального времени.

«Для водителей сервис не несет очевидной пользы, кроме возможности или плавно подъехать к светофору, или, наоборот, разогнаться, чтобы успеть проскочить на зеленый при свободном движении»,— считает руководитель рабочей группы «Народного фронта» по защите прав автомобилистов Петр Шкуматов. «Даже при отсутствии пользы само по себе созерцание соответствия реальных показателей светофора и данных в навигаторе многим водителям доставит удовольствие,— считает гендиректор компании "Трансинтел информационные технологии" (разработка ПО в области транспорта), экс-замглавы ЦОДД Москвы Александр Евсин.— Внедрение такой технологии в любом случае свидетельствует о высоком уровне развития систем дорожного движения в Москве. Это, безусловно, хорошо, а в данном случае, как мне кажется, еще и малозатратно». В других российских городах аналогичный сервис тоже можно внедрить, считает господин Евсин, но есть риски, что «административные препятствия могут затруднить процесс интеграции ведомственных систем и публичных сервисов».

Ведущий специалист «Дирекции организации дорожного движения» Санкт-Петербурга Дмитрий Попов говорит, что таймеры обратного времени на светофорах порой провоцируют водителей ускоряться, чтобы «проскочить» перекресток побыстрей, что иногда приводит к ДТП. «Вижу риск в том, что с внедрением нового сервиса автомобилисты, пытаясь отследить светофорную фазу, начнут чаще смотреть в навигаторы, а не на дорогу,— рассуждает эксперт.— С другой стороны, когда такое табло есть — в светофоре или в навигаторе,— водители и пешеходы точно знают, что светофор не сломан, даже если красный знак горит слишком долго».

Иван Буранов