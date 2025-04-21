Регионы не видят ЧП в ВПЧ

Москва и Челябинская область являются лидерами в борьбе с опасным вирусом папилломы человека (ВПЧ), установили аналитики рынка госзакупок. На долю этих двух регионов приходится больше половины всех закупок вакцин, предотвращающих возникновение рака шейки матки. Треть субъектов РФ вообще не приобретают такие вакцины, другие заказывают их в «несущественных» объемах. При этом статистика показывает, что заболеваемость раком шейки матки выше именно в регионах, не охваченных вакцинацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект анализа государственных закупок «Тендерскоп» провел масштабное исследование обеспеченности российских регионов вакциной от вируса папилломы человека (ВПЧ). Аналитики собрали данные о закупках двух доступных в РФ препаратов «Церварикс» и «Гардасил» государственными медучреждениями в рамках 44-ФЗ — с 2014 года по первый квартал 2025 года.

Напомним, ВПЧ — одна из самых распространенных вирусных инфекций, передаваемых половым путем (а также при тесном контакте кожных покровов). Им заражаются большинство людей, ведущих активную половую жизнь. Чаще всего иммунная система справляется с вирусом — но не всегда. Существует около 150 штаммов ВПЧ, из которых 14 вызывают различные виды рака. Самые опасные из них — штаммы 16 и 18, которые в 70% случаев приводят к развитию рака шейки матки (РШМ). Это четвертое по распространенности у женщин онкологическое заболевание: в мире от него ежегодно умирают около 350 тыс. пациенток. При этом РШМ можно успешно предотвратить с помощью вакцинации. Оптимальным возрастом считается период с 9 до 13 лет, но врачи рекомендуют прививаться от ВПЧ и позже — вплоть до 45 лет.

Вакцинация против ВПЧ включена в национальные календари 147 стран; в России это планируют сделать в 2026 году — тогда она станет бесплатной и доступной для всех граждан.

Пока же уровень иммунизации населения зависит от региональных властей, которые закупают соответствующие вакцины — или не делают этого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Аналитики «Тендерскопа» взяли данные более чем за десять лет из открытой части Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). С 2014 года в ней зафиксировано 713 контрактов на поставку 1,28 млн доз вакцин против ВПЧ на общую сумму около 10 млрд руб. И эти закупки «крайне неравномерно» распределены по регионам, отмечает «Тендерскоп» (см. данные на диаграмме). Наибольшие объемы отмечаются в субъектах, реализующих масштабные программы иммунизации. С огромным отрывом тут лидирует Москва, где вакцинация от ВПЧ включена в региональный календарь прививок: с 2009 года она доступна для всех девочек 12–13 лет. За исследуемый аналитиками период столица потратила на вакцины против ВПЧ около 4,4 млрд руб.— это почти половина общего объема закупок в стране. Второе место (почти 19%) у Челябинской области, где программа бесплатной вакцинации от ВПЧ реализуется с 2020 года. На третьем месте Свердловская область, которая закупила 5% от общего объема — там в 2022 году началась бесплатная вакцинация девочек-подростков.

Примерно треть регионов России вакцину вообще не закупают (в ЕИС отсутствуют данные о таких контрактах, заключенных с Тывой, Адыгеей, Дагестаном и др.).

В других субъектах закупки носят «разовый несущественный характер». К примеру, Бурятия с 2014 года потратила на эти цели порядка 20 млн руб. А Забайкальский край за все время купил лишь 12 доз вакцины (они стоили 56 тыс. руб.).

Исследователи указывают, что в регионах с самыми низкими закупками вакцин зафиксированы самые плохие показатели распространенности рака шейки матки. Средний стандартизованный показатель заболеваемости РШМ в России составляет около 13 случаев на 100 тыс. женщин. В Бурятии же он достигает 44,34 случая на 100 тыс., в Тыве — 39,64 на 100 тыс., в Забайкальском крае — 28,32 на 100 тыс., в Сахалинской области — 25,10 на 100 тыс. А самый низкий показатель заболеваемости зафиксирован в Москве — 6,8 случая на 100 тыс. В Челябинской области заболеваемость несколько выше, чем в среднем по стране,— 16 случаев на 100 тыс. Однако аналитики отмечают, что рак шейки матки развивается постепенно: «Эффект от вакцинации подростков (преимущественно 12-летних) станет очевиден лишь спустя годы (когда привитое поколение войдет в возраст риска)».

В Москве прививка от наиболее распространенных онкогенных типов вируса папилломы человека доступна для всех девочек 12–13 лет в рамках регионального календаря прививок, подтвердили “Ъ” в департаменте здравоохранения столицы. За последние пять лет охват вакцинацией вырос почти в три раза, сообщили чиновники. В департаменте подчеркивают, что борьба с раком шейки матки включает не только вакцинацию против ВПЧ, но и регулярное профилактическое наблюдение у гинеколога. «В последние два года благодаря активной профилактической работе акушерско-гинекологической сети мы стали больше выявлять рак шейки матки на нулевой стадии. Это значит, что лечение можно провести максимально эффективно»,— сообщили в депздраве Москвы. В других упомянутых в исследовании регионах не смогли оперативно предоставить комментарий “Ъ”.

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков указывает, что вакцинироваться необходимо и мужчинам: привитые перестают быть носителями ВПЧ и не передают его женщинам. Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова отмечает, что ВПЧ опасен и для мужчин — он так же может привести к раку половых органов. «Вакцинацию рекомендуется проводить с 9 до 45 лет,— говорит она.— Такой диапазон выбран, поскольку пока не проводилось исследований, подтверждающих эффективность вакцины среди лиц старше 45 лет. Тем не менее это не повод отказываться от прививки».

Наталья Костарнова