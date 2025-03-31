В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от ВПЧ

Первая отечественная вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс» получила регистрационное удостоверение Минздрава, следует из реестра ведомства. Внимание на это обратил Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Вакцина «Цегардекс» разработана фармкомпанией «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Она предназначена для профилактики заболеваний, вызванных ВПЧ четырех типов — 6, 11, 16 и 18. 16 и 18 типы ВПЧ способны вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания, низкоонкогенные 6 и 11 типы — изменения на коже и слизистых (например, остроконечные кондиломы).

В 2023 году вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что показатели безопасности и иммуногенности препарата сопоставимы с показателями американского препарата «Гардасил» (первая вакцина от ВПЧ). В феврале 2024 года Минздрав выдал компании «Нанолек» разрешение на проведение финального этапа III фазы клинического исследования «Цегардекс» на детях и подростках. Тогда представитель компании говорил «Ведомостям», что это исследование станет завершающим этапом перед выходом препарата на российский рынок. Forbes со ссылкой на пресс-службу «Нанолека» пишет, что клиническое исследование еще ведется. Предполагается, что вакцину начнут использовать при лечении детей в 2026 году.

Полина Мотызлевская