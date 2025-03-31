В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от ВПЧ
Первая отечественная вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс» получила регистрационное удостоверение Минздрава, следует из реестра ведомства. Внимание на это обратил Forbes.
Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ
Вакцина «Цегардекс» разработана фармкомпанией «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Она предназначена для профилактики заболеваний, вызванных ВПЧ четырех типов — 6, 11, 16 и 18. 16 и 18 типы ВПЧ способны вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания, низкоонкогенные 6 и 11 типы — изменения на коже и слизистых (например, остроконечные кондиломы).
В 2023 году вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что показатели безопасности и иммуногенности препарата сопоставимы с показателями американского препарата «Гардасил» (первая вакцина от ВПЧ). В феврале 2024 года Минздрав выдал компании «Нанолек» разрешение на проведение финального этапа III фазы клинического исследования «Цегардекс» на детях и подростках. Тогда представитель компании говорил «Ведомостям», что это исследование станет завершающим этапом перед выходом препарата на российский рынок. Forbes со ссылкой на пресс-службу «Нанолека» пишет, что клиническое исследование еще ведется. Предполагается, что вакцину начнут использовать при лечении детей в 2026 году.