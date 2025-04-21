Героев разобрали по регионам

Набор в региональные кадровые проекты для участников специальной военной операции (СВО) подходит к концу: сбор заявок завершился почти в 90% субъектов РФ. Всего участниками местных аналогов федеральной кадровой программы «Время героев», по подсчетам “Ъ”, пожелали стать более 46,3 тыс. участников СВО, а конкурс кое-где превысил 25 человек на место. Впрочем, помощь в послевоенном переобучении обещают и тем, кто не пройдет первоначальный отбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольший интерес к новому кадровому проекту участники СВО проявили в Башкирии (в центре — глава республики Радий Хабиров)

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Наибольший интерес к новому кадровому проекту участники СВО проявили в Башкирии (в центре — глава республики Радий Хабиров)

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Лидерами по числу полученных заявок стали проекты в Башкирии (2026 зарегистрированных участников), Краснодарском крае (около 1900) и Нижегородской области (1613). Более 1300 кандидатов записались на программы в Татарстане, Донбассе и Дагестане. Всего же по тысяче и более заявок собрали проекты в десяти субъектах РФ (см. график).

По мнению одного из организаторов дагестанского проекта, замначальника республиканского управления по вопросам госслужбы, кадров и госнаградам Абдулхалика Исрапилова, активность его участников «обусловлена и большим количеством выходцев из Дагестана, принимавших и принимающих в настоящее время участие в СВО, и авторитетом, которым пользуются в регионе его глава Сергей Меликов и президент Владимир Путин». Кроме того, подготовку своей программы дагестанские власти начали «задолго до ее старта, практически одновременно с запуском федеральной», сообщил чиновник “Ъ”.

Менее 100 человек, по данным “Ъ”, зарегистрировались на проекты «Герои 44» в Костромской области (53 заявки) и «Сэр Варк. Белый медведь» в Ненецком автономном округе (71), где сбор заявок еще не завершился, а также на «Героев Хакасии» (80). В десятку «отстающих» попали и другие малонаселенные регионы — например, Чукотский автономный округ (146 участников). В среднем же на один проект приходится около 520 заявок.

При этом у кандидатов из малонаселенных субъектов больше шансов пройти первоначальный отбор из-за более низкого конкурса. Ведь, например, в Татарстане на одно место в проекте претендуют почти 18 человек, а в Нижегородской области — 26. Впрочем, организаторы нижегородской программы заверили “Ъ”, что кандидаты, не прошедшие отбор, «все равно будут вовлечены в экосистему лидерских проектов Корпоративного университета правительства области и смогут стать слушателями иных образовательных курсов». Продолжить работу с не попавшими в проект бойцами обещают и в Дагестане. «Сергеем Меликовым уже дано соответствующее поручение. В первую очередь это касается тех, кто не смог принять участие в программе по формальным критериям отбора, среди которых — наличие высшего образования»,— пояснил “Ъ” Абдулхалик Исрапилов.

В регионах, где регистрация завершена, уже начали тестировать кандидатов: как правило, им нужно выполнить несколько заданий онлайн. После этого с ними проходят собеседования. Например, в Пермском крае эксперты, «прошедшие специальную подготовку и получившие сертификаты», просят участников «подробнее рассказать об определенных ситуациях из профессионального и управленческого опыта, привести примеры». На этом же этапе в ряде регионов, в частности, в Туве, правоохранители проводят «специальные проверки участников для выявления компрометирующих фактов».

По итогам обучения выпускники местных кадровых проектов, как и отучившиеся по федеральной программе, смогут устроиться в органы государственной и муниципальной власти, крупные промышленные компании. А в Тульской области участникам, которые еще не прошли все этапы отбора, уже предложили на ближайших осенних муниципальных выборах выдвинуться в депутаты самим или поработать наблюдателями. За теми, кто захочет баллотироваться, обещают закрепить кураторов и помочь с продвижением. В этом смысле функционал отдельных региональных «Героев» отчасти пересекается с партийными образовательными проектами, которые тоже предлагают участникам СВО выдвижение на выборы и ведение избирательной кампании «с момента регистрации до завершения избирательной кампании» (см. “Ъ” от 8 апреля).

Божена Иванова; Андрей Репин, Нижний Новгород; Сергей Расулов, Махачкала