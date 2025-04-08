Обучающий момент

Высшая партийная школа «Единой России» открыла курс «Политический лидер» для участников кадрового проекта «Политстарт», которые смогут претендовать на участие в осенних региональных и муниципальных выборах. Аналогичные программы по отбору кандидатов запускают и другие парламентские партии, причем некоторые из них надеются отыскать среди выпускников 2025 года и будущих выдвиженцев в Госдуму на выборах-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О старте онлайн-обучения в рамках проекта «Политстарт» сообщила 7 апреля пресс-служба «Единой России» (ЕР). По словам руководителя Высшей партшколы ЕР Романа Романова, курс «Политический лидер» разработан для новичков в политике с учетом «актуальной повестки». Более 3,5 тыс. участников будут изучать, в частности, электоральную социологию, стратегию избирательной кампании и позиционирование, а по завершении учебы пройдут итоговое тестирование. Выпускники программы смогут поучаствовать в майском внутрипартийном голосовании, по итогам которого будут отобраны кандидаты на выборы-2025.

Схожие программы запускают и другие думские партии. Так, ЛДПР в рамках своего главного кадрового проекта «ЛДПР.Старт» вскоре начнет подготовку кандидатов на выборы всех уровней, но с прицелом на предстоящую в 2026 году думскую кампанию. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, «события сегодняшних дней» требуют «максимальной вовлеченности», поэтому участники программы должны «уметь работать с людьми и защищать интересы простого человека», а в конце обучения им предстоит представить и защитить «социально значимый» проект.

В КПРФ, напротив, не концентрируются на «рамках» в виде тех или иных выборов. Новая программа «Красная трибуна» имеет целью обучить сторонников емко и убедительно отстаивать идеологию партии на дебатах и в политических спорах. В то же время именно из ярких ораторов вырастают не только партийные спикеры, но и потенциальные кандидаты, а также члены их команд на выборах, поясняет зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) к осенним выборам намерена отобрать кандидатов из участников третьего сезона просветительской «Политшколы» и по итогам праймериз «Справедливый кандидат» в регионах. Акцент на поиске сильных кандидатов в регионах делают и «Новые люди». «Мы хотим опираться на сильных местных депутатов, которые компетентны в работе в своих регионах, хорошо их знают и действительно их любят»,— пояснили “Ъ” в партии, добавив, что будет «отлично, если это привлечет и людей, которые пойдут в Госдуму».

Сроки реализации проектов зависят от поставленных задач. Так, коммунисты давно расписали план на год и проведут четыре потока «Красной трибуны», два из которых уже завершились, и четыре «традиционных» курса в Центре политической учебы при ЦК КПРФ. ЛДПР, уже получившая порядка 6 тыс. заявок, и «Новые люди» еще добирают кандидатов и начнут учебу в апреле-мае. А «Политшкола» СРЗП обучает 757 слушателей с февраля и, как и ЛДПР, закроет курс летом, перед стартом региональной кампании.

Обучение в партшколах строится похожим образом: теория, практика и отбор. В СРЗП, к примеру, сейчас изучают историю партии, основы избирательного права и выборного процесса, политтехнологические аспекты избирательных кампаний. Коммунисты прослушали лекции по ораторскому искусству, а во время практики дебатировали в том числе о дистанционном электронном голосовании и «умном городе» (цифровой проект Минстроя). В ЛДПР после курса теории участники будут «работать с людьми», организовывать мероприятия, проводить пикеты и опросы. По убеждению Леонида Слуцкого, это нужно, чтобы будущие депутаты умели «отстаивать интересы своих избирателей перед чиновниками всех мастей, рангов и классов». «Ученики» «Новых людей» изучат работу депутата с учетом региональной специфики, после чего попробуют решать проблемы «на местах», развивая навыки коммуникации с людьми и властью.

При этом практически все партшколы стремятся привлекать в качестве потенциальных кандидатов участников специальной военной операции (СВО). Например, в ЛДПР их называют «золотым фондом партии» и сообщают, что заявления от бойцов СВО составляют более 20% от общего числа заявок. А в ЕР, как и в прошлом году, обещают участникам СВО не только «наставничество с момента регистрации на сайте проекта до завершения избирательной кампании», но и дополнительные 25% голосов к результату на внутрипартийных праймериз.

Божена Иванова