Возобновления авиасообщения между Ульяновском и Калининградом в ближайшее время не планируется

Возобновления прямых рейсов между Ульяновском и Калининградом в ближайшее время не планируется. Об этом «Ъ-Волга» сообщил директор аэропорта Ульяновска Сергей Наконечный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По словам руководителя аэропорта, велись переговоры с несколькими перевозчиками. Однако авиакомпании ссылаются на дефицит самолетов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Северсталь» в летний сезон запустит прямые авиарейсы из Ульяновска в Череповец и Махачкалу.

Евгений Чернов