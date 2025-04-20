Возобновления авиасообщения между Ульяновском и Калининградом в ближайшее время не планируется
Возобновления прямых рейсов между Ульяновском и Калининградом в ближайшее время не планируется. Об этом «Ъ-Волга» сообщил директор аэропорта Ульяновска Сергей Наконечный.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
По словам руководителя аэропорта, велись переговоры с несколькими перевозчиками. Однако авиакомпании ссылаются на дефицит самолетов.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Северсталь» в летний сезон запустит прямые авиарейсы из Ульяновска в Череповец и Махачкалу.