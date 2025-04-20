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Возобновления авиасообщения между Ульяновском и Калининградом в ближайшее время не планируется

Возобновления прямых рейсов между Ульяновском и Калининградом в ближайшее время не планируется. Об этом «Ъ-Волга» сообщил директор аэропорта Ульяновска Сергей Наконечный.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По словам руководителя аэропорта, велись переговоры с несколькими перевозчиками. Однако авиакомпании ссылаются на дефицит самолетов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Северсталь» в летний сезон запустит прямые авиарейсы из Ульяновска в Череповец и Махачкалу.

Евгений Чернов

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