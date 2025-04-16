Из Ульяновска запускают прямые авиарейсы в Череповец и Махачкалу
Авиакомпания «Северсталь» в летний сезон запустит прямые авиарейсы из Ульяновска в Череповец и Махачкалу. Полеты будут осуществляться с 2 июня по 15 сентября по понедельникам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Билеты уже доступны к продаже.
В настоящее время из Ульяновска осуществляются прямые перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минск. С 1 июня возобновляютcя рейсы в Минеральные Воды.
С начала 2025 года аэропорт Ульяновска обслужил 157 тысяч пассажиров. Это больше аналогичного периода прошлого года.