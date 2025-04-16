Из Ульяновска запускают прямые авиарейсы в Череповец и Махачкалу

Авиакомпания «Северсталь» в летний сезон запустит прямые авиарейсы из Ульяновска в Череповец и Махачкалу. Полеты будут осуществляться с 2 июня по 15 сентября по понедельникам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Билеты уже доступны к продаже.

В настоящее время из Ульяновска осуществляются прямые перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минск. С 1 июня возобновляютcя рейсы в Минеральные Воды.

С начала 2025 года аэропорт Ульяновска обслужил 157 тысяч пассажиров. Это больше аналогичного периода прошлого года.

Андрей Сазонов